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В Чехии заявили о недопустимости участия в закупке оружия для Киева - РИА Новости, 16.07.2026
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01:14 16.07.2026
В Чехии заявили о недопустимости участия в закупке оружия для Киева

Спикер парламента Чехии Окамура отверг участие страны в программе PURL

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что участие страны в программе PURL по закупке оружия для Украины неприемлемо.
  • Глава МИД Петр Мацинка перечислил в программу PURL около 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов), и Окамура узнал об этом после того, как деньги были перечислены.
  • Окамура призвал партнеров по правящей коалиции выполнять правительственную программу, которая предусматривает лишь гуманитарную помощь Украине.
ПРАГА, 15 июл – РИА Новости. Участие Чехии в программе PURL по закупке оружия для Украины неприемлемо, заявил спикер Палаты депутатов парламента Чехии и лидер входящего в правящую коалицию движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура в среду в интервью Чешскому ТВ.
"Для меня это (передача денег в программу PURL – ред.) совершенно неприемлемо, я это отвергаю. Я с этим принципиально не согласен, это не должно повториться", - заявил Окамура.
По словам спикера, он узнал о том, что глава МИД Петр Мацинка перечислил в программу PURL около 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов) уже после того, как это произошло.
Как сообщил Окамура, он уже заявил о своей позиции партнерам по правящей коалиции, в которую, помимо SPD, входят еще два движения – ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем, и "Автомобилисты", лидером которого является глава МИД Мацинка, и призвал их выполнять правительственную программу, которая предусматривает лишь гуманитарную, но никак не военную помощь Украине.
Ранее правительство Бабиша отказалось участвовать в выделении странами ЕС на оборонные расходы Украине 70 миллиардов евро, а в инициативе по боеприпасам для ВСУ теперь ограничивается лишь ролью посредника без собственного финансового участия в данной акции.
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В миреУкраинаЧехияТомио ОкамураАндрей БабишЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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