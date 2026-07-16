В Чехии заявили о недопустимости участия в закупке оружия для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что участие страны в программе PURL по закупке оружия для Украины неприемлемо.

Глава МИД Петр Мацинка перечислил в программу PURL около 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов), и Окамура узнал об этом после того, как деньги были перечислены.

Окамура призвал партнеров по правящей коалиции выполнять правительственную программу, которая предусматривает лишь гуманитарную помощь Украине.

ПРАГА, 15 июл – РИА Новости. Участие Чехии в программе PURL по закупке оружия для Украины неприемлемо, заявил спикер Палаты депутатов парламента Чехии и лидер входящего в правящую коалицию движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура в среду в интервью Чешскому ТВ.

"Для меня это (передача денег в программу PURL – ред.) совершенно неприемлемо, я это отвергаю. Я с этим принципиально не согласен, это не должно повториться", - заявил Окамура

По словам спикера, он узнал о том, что глава МИД Петр Мацинка перечислил в программу PURL около 140 миллионов крон (около 6,6 миллиона долларов) уже после того, как это произошло.

Как сообщил Окамура, он уже заявил о своей позиции партнерам по правящей коалиции, в которую, помимо SPD, входят еще два движения – ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем , и "Автомобилисты", лидером которого является глава МИД Мацинка, и призвал их выполнять правительственную программу, которая предусматривает лишь гуманитарную, но никак не военную помощь Украине.