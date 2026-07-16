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В Бурятии ограничили проезд для всех видов транспорта из-за ливней - РИА Новости, 16.07.2026
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16:14 16.07.2026 (обновлено: 16:16 16.07.2026)
В Бурятии ограничили проезд для всех видов транспорта из-за ливней

В Северобайкальском районе Бурятии ограничили проезд для всех видов транспорта

© Фото : Алексей Цыденов/MAXПоследствия обильных осадков в Бурятии
Последствия обильных осадков в Бурятии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Алексей Цыденов/MAX
Последствия обильных осадков в Бурятии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северобайкальском районе Бурятии из-за размыва дорожного полотна ограничен проезд для всех видов транспорта на участках дорог Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян (683–684 км) и Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо (190–224 км).
  • Специалисты проводят работы по устранению последствий размыва, привлечена спецтехника.
УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Проезд для всех видов транспорта ограничен в Северобайкальском районе Бурятии из-за размыва дорожного полотна в результате сильных дождей, сообщил минтранс республики.
"В связи с продолжительными ливневыми осадками полностью отсутствует проезд для всех видов транспорта из-за размыва дорожного полотна на: 683-684 километрах автомобильной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян; 190-224 километрах автомобильной дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты проводят работы по отводу воды, засыпке размывов и ликвидации просадок дорожного полотна. Привлечены бульдозер, автогрейдер, два самосвала и два экскаватора.
Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по данному направлению и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Во вторник прокуратура Бурятии сообщала, что в Муйском районе из-за сильных дождей размыты два участка региональной автомобильной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Проезд там был закрыт, введен режим повышенной готовности. Были проведены и восстановительные работы, в четверг проезд для транспорта открыли.
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