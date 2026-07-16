В Бурятии ограничили проезд для всех видов транспорта из-за ливней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Северобайкальском районе Бурятии из-за размыва дорожного полотна ограничен проезд для всех видов транспорта на участках дорог Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян (683–684 км) и Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо (190–224 км).
- Специалисты проводят работы по устранению последствий размыва, привлечена спецтехника.
УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Проезд для всех видов транспорта ограничен в Северобайкальском районе Бурятии из-за размыва дорожного полотна в результате сильных дождей, сообщил минтранс республики.
"В связи с продолжительными ливневыми осадками полностью отсутствует проезд для всех видов транспорта из-за размыва дорожного полотна на: 683-684 километрах автомобильной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян; 190-224 километрах автомобильной дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводят работы по отводу воды, засыпке размывов и ликвидации просадок дорожного полотна. Привлечены бульдозер, автогрейдер, два самосвала и два экскаватора.
Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по данному направлению и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Во вторник прокуратура Бурятии сообщала, что в Муйском районе из-за сильных дождей размыты два участка региональной автомобильной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Проезд там был закрыт, введен режим повышенной готовности. Были проведены и восстановительные работы, в четверг проезд для транспорта открыли.