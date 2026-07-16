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Бурляев: фестиваль "Славянский базар в Витебске" изменился к лучшему - РИА Новости, 16.07.2026
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14:53 16.07.2026
Бурляев: фестиваль "Славянский базар в Витебске" изменился к лучшему

Бурляев: фестиваль "Славянский базар в Витебске" за три года изменился к лучшему

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНиколай Бурляев
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Существенные изменения в лучшую сторону произошли за три года на фестивале "Славянский базар в Витебске", заявил журналистам народный артист России, депутат Госдумы России, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев.
Он пояснил, что три года назад комиссия Парламентского собрания дала ряд рекомендаций по улучшению фестиваля, и это было услышано.
"Мы стали уходить от пошлого шоу-бизнеса, который понижает духовный уровень народа, и российского, и белорусского", – цитирует Бурляева Sputnik.
Он подчеркнул, что и президент Беларуси Александр Лукашенко, и президент России Владимир Путин требуют именно сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Нет ничего более важного, чем сохранение и передача грядущим поколениям той высоты нашей славянской культуры, которой мы, славяне, обладаем", – уверен парламентарий.
Бурляев напомнил, что скоро в России пройдут выборы в Госдуму, а значит вместо нынешнего состава комиссии по культуре Парламентского собрания с российской стороны придут новые люди. Он пожелал, чтобы этот новый состав работал слаженно и единодушно.
По мнению деятеля культуры, "Славянский базар" находится на передовой борьбы за душу человека.
Бурляев считает, что публике нужны такие произведения искусства, чтобы она не становилась "стадом, подражающим Западу".
XXXV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 14 по 20 июля. Торжественное открытие намечено на 16 июля и традиционно пройдет в Летнем амфитеатре. В программе концерта выступления целого ряда звезд эстрады от Ларисы Долиной до группы "На-На".
Торжественное закрытие тоже будет в Летнем амфитеатре. Вечером 19 июля для гостей фестиваля споют Григорий Лепс, Ольга Бузова и многие другие известные артисты эстрады. В программе фестиваля немало сольных концертов. Их дадут, в частности, Олег Газманов, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Владимир Пресняков, Таисия Повалий.
В афише также ряд выставок, спектаклей и бесплатных уличных концертов. Будет и вечер юмора от звезд КВН.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияНиколай БурляевАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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