С мужа Булановой принудительно взыскивают почти 13 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Муж Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал почти 13 миллионов рублей, в том числе по кредитам.

С 2022 года в отношении него возбудили 44 исполнительных производства.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывший профессиональный теннисист, муж певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал почти 13 миллионов рублей, в том числе по кредитам, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, с 2022 года в отношении Руднева было возбуждено 44 исполнительных производства, из которых четыре были прекращены из-за невозможности найти имущество должника.

Сейчас с экс-спортсмена взыскивают по действующим производствам в общей сложности более 12,9 миллиона рублей. Из них основную часть составляют долги по кредитам на 10,5 миллиона рублей. Кроме того, с Руднева взыскивают 1,5 миллиона рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и штраф ФССП России в размере двух тысяч рублей.

При этом в июле 2025 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) оштрафовала Руднева на 4,5 тысячи рублей. Однако он не погасил долг, в связи с чем приставы начали принудительное взыскание штрафа. В дальнейшем суд, как свидетельствуют документы, назначил бывшему спортсмену штраф за неуплату штрафа МАДИ в срок в двойном размере, девять тысяч рублей, его также взыскивают приставы.