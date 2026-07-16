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С мужа Булановой принудительно взыскивают почти 13 миллионов рублей - РИА Новости, 16.07.2026
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19:00 16.07.2026 (обновлено: 20:38 16.07.2026)
С мужа Булановой принудительно взыскивают почти 13 миллионов рублей

С мужа Булановой Руднева принудительно взыскивают почти 13 миллионов рублей

© Фото : соцсети Татьяны БулановойВалерий Руднев
Валерий Руднев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Татьяны Булановой
Валерий Руднев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муж Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал почти 13 миллионов рублей, в том числе по кредитам.
  • С 2022 года в отношении него возбудили 44 исполнительных производства.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывший профессиональный теннисист, муж певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал почти 13 миллионов рублей, в том числе по кредитам, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с 2022 года в отношении Руднева было возбуждено 44 исполнительных производства, из которых четыре были прекращены из-за невозможности найти имущество должника.
Сейчас с экс-спортсмена взыскивают по действующим производствам в общей сложности более 12,9 миллиона рублей. Из них основную часть составляют долги по кредитам на 10,5 миллиона рублей. Кроме того, с Руднева взыскивают 1,5 миллиона рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и штраф ФССП России в размере двух тысяч рублей.
При этом в июле 2025 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) оштрафовала Руднева на 4,5 тысячи рублей. Однако он не погасил долг, в связи с чем приставы начали принудительное взыскание штрафа. В дальнейшем суд, как свидетельствуют документы, назначил бывшему спортсмену штраф за неуплату штрафа МАДИ в срок в двойном размере, девять тысяч рублей, его также взыскивают приставы.
Вместе с тем с Руднева взыскивают исполнительский сбор в сумме порядка 890 тысяч рублей.
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