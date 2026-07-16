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Метеоролог предрек необратимое ухудшение климата в Британии - РИА Новости, 16.07.2026
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04:54 16.07.2026
Метеоролог предрек необратимое ухудшение климата в Британии

Метеоролог Паркер: экстремальные погодные условия в Британии будут усугубляться

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил, что экстремальные погодные явления в Великобритании, такие как рекордная жара, будут учащаться и усиливаться из-за изменения климата.
  • Рекордные температуры на юге Англии в мае и июне являются результатом глобального потепления.
  • Паркер подчеркнул, что тенденция к повышению глобальных температур хорошо задокументирована в течение последних десятилетий.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Экстремальные погодные явления в Великобритании, наподобие рекордной жары этого лета, со временем участятся и усугубятся на фоне изменения климата, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.
Он подчеркнул, что рекордные температуры, которые наблюдались на юге Англии в мае и июне, являются результатом глобального потепления. По его словам, тенденция к повышению глобальных температур хорошо задокументирована в течение последних десятилетий.
"К сожалению, мы можем быть уверены в том, что в ближайшие годы эти крайности будут усугубляться. Погода в Великобритании меняется из года в год, поэтому рекорды по жаре не будут обновляться каждый год, но в ближайшие десятилетия климат будет становиться все хуже и хуже, и подобные погодные условия будут возникать все чаще и чаще", - сказал Паркер.
Подобная погода не должна быть ни для кого сюрпризом, отметил профессор, напомнив, что большинство ученых предсказывали это на протяжении десятилетий.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.
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