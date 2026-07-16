Метеоролог предрек необратимое ухудшение климата в Британии

Подобная погода не должна быть ни для кого сюрпризом, отметил профессор, напомнив, что большинство ученых предсказывали это на протяжении десятилетий.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднялись еще выше.