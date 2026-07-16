Над Ярославской областью сбили 54 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака 54 вражеских беспилотников на Ярославскую область была отбита, все БПЛА сбиты.
- В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака вражеских БПЛА на Ярославскую область отбита, утром над регионом сбиты все 54 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Атака врага отбита. Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника", - написал Евраев в канале на платформе "Макс", объявив об отмене беспилотной опасности.
Беспилотная опасность была объявлена в Ярославской области в 6.00. Глава региона сообщил, что только в первую волну атаки сбиты 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.