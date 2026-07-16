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Над Ярославской областью сбили 54 беспилотника - РИА Новости, 16.07.2026
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12:26 16.07.2026 (обновлено: 12:32 16.07.2026)
Над Ярославской областью сбили 54 беспилотника

Евраев: над Ярославской областью сбили 54 беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака 54 вражеских беспилотников на Ярославскую область была отбита, все БПЛА сбиты.
  • В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Атака вражеских БПЛА на Ярославскую область отбита, утром над регионом сбиты все 54 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Атака врага отбита. Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника", - написал Евраев в канале на платформе "Макс", объявив об отмене беспилотной опасности.
Беспилотная опасность была объявлена в Ярославской области в 6.00. Глава региона сообщил, что только в первую волну атаки сбиты 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯрославская областьЯрославльМоскваМихаил Евраев
 
 
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