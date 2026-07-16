Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ

ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили три группы живой силы противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По информации ведомства, в ходе выполнения боевых задач на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем обнаружили три группы живой силы противника, передвигавшихся к своим передовым позициям.