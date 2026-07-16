Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск уничтожили три группы живой силы противника в районе Алексеево-Дружковки.
- Атаки были произведены после обнаружения групп противника операторами беспилотных летательных аппаратов.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили три группы живой силы противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По информации ведомства, в ходе выполнения боевых задач на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем обнаружили три группы живой силы противника, передвигавшихся к своим передовым позициям.
"После обнаружения операторами беспилотных летательных аппаратов были произведены атаки по выявленным целям противника. Двумя прямыми попаданиями и одним точным сбросом заряда с подвесной системы БПЛА живая сила в количестве до шести человек была уничтожена, тем самым сорвав планы ВСУ по укреплению своих передовых рубежей обороны", – сообщили в Минобороны.