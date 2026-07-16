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Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ

МО РФ: операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск уничтожили три группы живой силы противника в районе Алексеево-Дружковки.
  • Атаки были произведены после обнаружения групп противника операторами беспилотных летательных аппаратов.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили три группы живой силы противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По информации ведомства, в ходе выполнения боевых задач на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем обнаружили три группы живой силы противника, передвигавшихся к своим передовым позициям.
"После обнаружения операторами беспилотных летательных аппаратов были произведены атаки по выявленным целям противника. Двумя прямыми попаданиями и одним точным сбросом заряда с подвесной системы БПЛА живая сила в количестве до шести человек была уничтожена, тем самым сорвав планы ВСУ по укреплению своих передовых рубежей обороны", – сообщили в Минобороны.
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