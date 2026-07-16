ВС России поразили склад предприятия в Киеве, где собирали БПЛА "Лютый"

"Поражены в городе Киеве: склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1" – осуществляющего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 "Лютый" и разведывательных БПЛА "Лелека-100", а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций", - говорится в сообщении.