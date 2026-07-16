ВС России поразили склад предприятия в Киеве, где собирали БПЛА "Лютый"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили склад предприятия в Киеве, где собирают беспилотники «Лютый» и «Лелека-100».
- Также нанесены удары по объектам инфраструктуры портов в Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВС РФ в ходе группового удара поразили склад предприятия в Киеве, где собирают беспилотники "Лютый" и "Лелека-100", сообщило Минобороны России.
Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, задействованных в производстве и хранении БПЛА, и по объектам инфраструктуры портов в Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ.
"Поражены в городе Киеве: склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1" – осуществляющего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 "Лютый" и разведывательных БПЛА "Лелека-100", а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18