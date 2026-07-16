Рейтинг@Mail.ru
ВС Ирана заявили о поражении системы Patriot на базе в Бахрейне - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 16.07.2026
ВС Ирана заявили о поражении системы Patriot на базе в Бахрейне

Press TV: Иран поразил батареи и системы Patriot на базах в Кувейте и Бахрейне

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС Ирана заявили, что в ходе ответных ударов БПЛА поразили батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте.
  • Также сообщалось о поражении систем связи и ПВО Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВС Ирана заявили, что в ходе ответных ударов их БПЛА поразили батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте, а также системы Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
«
"Дроны Arash поразили американские радары, батареи ПВО Patriot и склады с топливом на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в ходе другой волны атак иранские БПЛА поразили системы связи и системы ПВО Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Штаты в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас.
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Признак уязвимости". США начали новую кампанию против Ирана
Вчера, 08:00
 
В миреИранБахрейнКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала