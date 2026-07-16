ВС Ирана заявили о поражении системы Patriot на базе в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС Ирана заявили, что в ходе ответных ударов БПЛА поразили батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте.
- Также сообщалось о поражении систем связи и ПВО Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВС Ирана заявили, что в ходе ответных ударов их БПЛА поразили батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте, а также системы Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
«
"Дроны Arash поразили американские радары, батареи ПВО Patriot и склады с топливом на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в ходе другой волны атак иранские БПЛА поразили системы связи и системы ПВО Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Штаты в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас.