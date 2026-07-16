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В Ростовской области уничтожили 25 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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07:18 16.07.2026
В Ростовской области уничтожили 25 БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ в Таганроге и пяти районах Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
  • Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и пяти районах области... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены в Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском районах области.
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БезопасностьТаганрогРостовская областьОктябрьскийЮрий Слюсарь
 
 
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