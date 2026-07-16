В Ростовской области уничтожили 25 БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и пяти районах области... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены в Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском районах области.