Дроны "Севера" на оптоволокне сожгли семь станций РЭБ ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы российской группировки «Север» за неделю уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.

Для уничтожения станций РЭБ использовались FPV-дроны на оптоволокне, неуязвимые для радиопомех.

Уничтожение средств РЭБ позволяет российским подразделениям более активно применять разведывательные и ударные беспилотники.

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Север" за неделю уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на харьковском направлении, применив FPV-дроны на оптоволокне, неуязвимые для радиопомех, рассказал РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Рим.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 7 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал военный.

Он отметил, что операторы ведут круглосуточную охоту за техникой противника. По его словам, даже тщательная маскировка не спасает украинские средства радиоэлектронной борьбы от обнаружения опытными разведчиками.

"РЭБ противника не всегда позволяет поражать цели беспилотниками на радиоуправлении. Для уничтожения этих станций используем "птички" на оптоволокне. Это помогает довести дрон до цели и поразить именно важные узлы и агрегаты", - добавил Рим.