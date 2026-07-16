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Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 16.07.2026
Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре, пишут СМИ

Guardian: сборник неопубликованных ранних песен Дэвида Боуи выйдет 18 сентября

© AP Photo / NILS MEILVANGДэвид Боуи
Дэвид Боуи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / NILS MEILVANG
Дэвид Боуи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборник неопубликованных ранних песен Дэвида Боуи выйдет 18 сентября.
  • В сборник войдут ранее не издававшиеся записи 1965 года, сделанные в период становления Боуи в Лондоне под псевдонимом Дэви Джонс, а также примет участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Сборник неопубликованных ранних песен британского исполнителя Дэвида Боуи выйдет в свет 18 сентября, сообщает газета Guardian.
"Наконец-то будут выпущены ранее не издававшиеся записи Дэвида Боуи 1965 года, сделанные в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэви Джонс", - говорится в публикации.
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В 1966 году Боуи изменил псевдоним, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы Monkeys Дэви Джонсом, пишет газета.
Также в записи треков принял участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, сообщается в публикации.
Сборник получил название David Bowie: The Shel Talmy Recordings по имени продюсера Шела Талми, который работал в этот период с Боуи.
Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи умер в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.
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