Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборник неопубликованных ранних песен Дэвида Боуи выйдет 18 сентября.
- В сборник войдут ранее не издававшиеся записи 1965 года, сделанные в период становления Боуи в Лондоне под псевдонимом Дэви Джонс, а также примет участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Сборник неопубликованных ранних песен британского исполнителя Дэвида Боуи выйдет в свет 18 сентября, сообщает газета Guardian.
"Наконец-то будут выпущены ранее не издававшиеся записи Дэвида Боуи 1965 года, сделанные в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэви Джонс", - говорится в публикации.
В 1966 году Боуи изменил псевдоним, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы Monkeys Дэви Джонсом, пишет газета.
Также в записи треков принял участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, сообщается в публикации.
Сборник получил название David Bowie: The Shel Talmy Recordings по имени продюсера Шела Талми, который работал в этот период с Боуи.
Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи умер в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.
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