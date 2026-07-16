Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборник неопубликованных ранних песен Дэвида Боуи выйдет 18 сентября.

В сборник войдут ранее не издававшиеся записи 1965 года, сделанные в период становления Боуи в Лондоне под псевдонимом Дэви Джонс, а также примет участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Сборник неопубликованных ранних песен британского исполнителя Дэвида Боуи выйдет в свет 18 сентября, сообщает газета Сборник неопубликованных ранних песен британского исполнителя Дэвида Боуи выйдет в свет 18 сентября, сообщает газета Guardian

"Наконец-то будут выпущены ранее не издававшиеся записи Дэвида Боуи 1965 года, сделанные в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэви Джонс", - говорится в публикации.

В 1966 году Боуи изменил псевдоним, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы Monkeys Дэви Джонсом, пишет газета.

Также в записи треков принял участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, сообщается в публикации.

Сборник получил название David Bowie: The Shel Talmy Recordings по имени продюсера Шела Талми, который работал в этот период с Боуи.