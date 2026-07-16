Экс-партнер Тимура Иванова Бородин признал вину в получении взяток

Краткий пересказ от РИА ИИ Предпринимателю Сергею Бородину и экс-замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей от главы «ОлимпСитиСтроя» Александра Фомина.

Сергей Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.

Дело Бородина выделено в отдельное производство, а уголовное дело в отношении Иванова и Фомина рассматривается в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 31 июля.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предпринимателю Сергею Бородину и экс-замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей от главы "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина, Бородин вину признал, передает в четверг корреспондент РИА Новости из Симоновского суда Москвы.

Дело Бородина выделено в отдельное производство, он заключил сделку со следствием.

"Созданная организованная группа в составе Иванова и Бородина действовала на протяжении длительного периода времени и характеризовалась высокой степенью организованности и устойчивостью, тщательной подготовкой и планированием преступлений, распределением ролей и функций ее участников", - сказал прокурор, оглашая обвинительное заключение.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство огромного количества военных объектов. За это Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.

"Если резюмировать… с 24 мая 2018 года по 31 декабря 2021 года от Фомина было получено Ивановым и Бородиным (взяток на сумму – ред.) 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек", - заявил гособвинитель.

Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.

"Обвинение мне понятно, вину признаю", - ответил Бородин на вопрос судьи.