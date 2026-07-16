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Экс-партнер Тимура Иванова Бородин признал вину в получении взяток - РИА Новости, 16.07.2026
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23:35 16.07.2026
Экс-партнер Тимура Иванова Бородин признал вину в получении взяток

Экс-партнер Иванова Бородин признал вину в получении взяток на 1,3 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Сергей Бородин в суде
Бизнесмен Сергей Бородин в суде - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бизнесмен Сергей Бородин в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предпринимателю Сергею Бородину и экс-замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей от главы «ОлимпСитиСтроя» Александра Фомина.
  • Сергей Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
  • Дело Бородина выделено в отдельное производство, а уголовное дело в отношении Иванова и Фомина рассматривается в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 31 июля.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предпринимателю Сергею Бородину и экс-замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей от главы "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина, Бородин вину признал, передает в четверг корреспондент РИА Новости из Симоновского суда Москвы.
Дело Бородина выделено в отдельное производство, он заключил сделку со следствием.
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"Созданная организованная группа в составе Иванова и Бородина действовала на протяжении длительного периода времени и характеризовалась высокой степенью организованности и устойчивостью, тщательной подготовкой и планированием преступлений, распределением ролей и функций ее участников", - сказал прокурор, оглашая обвинительное заключение.
По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство огромного количества военных объектов. За это Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.
"Если резюмировать… с 24 мая 2018 года по 31 декабря 2021 года от Фомина было получено Ивановым и Бородиным (взяток на сумму – ред.) 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек", - заявил гособвинитель.
Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.
"Обвинение мне понятно, вину признаю", - ответил Бородин на вопрос судьи.
Этот же суд рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что Иванов получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает. Следующее заседание назначено на 31 июля.
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