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Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы - РИА Новости, 16.07.2026
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Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

Двух пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников 2 июля, выписаны из больницы.
  • При отражении атаки 30 вражеских беспилотников 2 июля погиб один человек, четверо были ранены.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников в начале июля, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Второго июля один пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще один человек в этот же день обратился в больницу самостоятельно и так же был госпитализирован. Одного из них выписали несколько дней назад, второго – сегодня. Таким образом, все пострадавшие от БПЛА выписаны", - сообщили агентству в минздраве.
Утром 2 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что при отражении 30 вражеских беспилотников погиб один человек, четверо ранены. Некритические повреждения получили одно предприятие и несколько жилых домов.
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