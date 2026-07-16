Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников 2 июля, выписаны из больницы.
- При отражении атаки 30 вражеских беспилотников 2 июля погиб один человек, четверо были ранены.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников в начале июля, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Второго июля один пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, еще один человек в этот же день обратился в больницу самостоятельно и так же был госпитализирован. Одного из них выписали несколько дней назад, второго – сегодня. Таким образом, все пострадавшие от БПЛА выписаны", - сообщили агентству в минздраве.
Утром 2 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что при отражении 30 вражеских беспилотников погиб один человек, четверо ранены. Некритические повреждения получили одно предприятие и несколько жилых домов.
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