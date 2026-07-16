Россиян среди отравившихся в Бодруме туристов нет, заявили в генконсульстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятизвездочном отеле в районе Ортакент курортного города Бодрум произошло массовое пищевое отравление среди туристов.
- Россиян среди отравившихся нет, все остальные пострадавшие были выписаны в день поступления в больницу после оказания медицинской помощи.
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Граждан РФ нет среди отравившихся туристов в турецком курортном Бодруме, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
Двадцать пять туристов обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после ужина в отеле турецкого курортного Бодрума, сообщило в четверг местное отраслевое издание Turizm FM. По данным издания, инцидент произошел в пятизвездочном отеле, расположенном в районе Ортакент курортного города Бодрум. После вечернего приема пищи часть постояльцев начала жаловаться на тошноту, рвоту и другие симптомы, характерные для пищевого отравления.
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"Сообщаем, что по информации местных органов полиции, граждан России среди отравившихся туристов нет. Остальные пострадавшие были выписаны в день поступления в больницу после оказания медицинской помощи", - уточнили в российском диппредставительстве.