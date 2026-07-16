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Глава Минфина США утверждает, что его хотели убить в 2025 году - РИА Новости, 16.07.2026
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21:46 16.07.2026
Глава Минфина США утверждает, что его хотели убить в 2025 году

Бессент утверждает, что его хотели убить в феврале 2025 году

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Министерства финансов США Скотт Бессент
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения со стороны "левого активиста".
  • Покушение произошло спустя два часа после того, как он вступил в должность.
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения со стороны "левого активиста" спустя всего два часа после принесения присяги в новой должности в администрации президента США Дональда Трампа.
"В феврале 2025 года я стал объектом покушения со стороны левого активиста с затуманенным сознанием спустя два часа после того, как вступил в должность", - заявил Бессент на мероприятии в Вашингтоне.
Министр посоветовал журналистам, которые попытаются представить его историю как вымысел, присутствовать на вынесении приговора в августе.
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