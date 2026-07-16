Глава Минфина США утверждает, что его хотели убить в 2025 году

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения со стороны "левого активиста" спустя всего два часа после принесения присяги в новой должности в администрации президента США Дональда Трампа.