В Ярославской области мужчина погиб из-за массовой атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки украинских БПЛА погиб один мужчина, еще четверо жителей Ярославской области пострадали.
- Троим пострадавшим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, еще четверо жителей Ярославской области пострадали из-за атаки украинских БПЛА, им оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Он уточнил, что троим пострадавшим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении.
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