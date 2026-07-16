В Ярославской области мужчина погиб из-за массовой атаки БПЛА

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, еще четверо жителей Ярославской области пострадали из-за атаки украинских БПЛА, им оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он уточнил, что троим пострадавшим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении.