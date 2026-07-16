На Украине раскрыли, что произойдет после отставки Федорова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вслед за отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова могут последовать уголовные дела в отношении лиц из его окружения, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.



"Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть. Сегодня это многим не понравится. Поговорим, когда это выйдет, когда вы узнаете, что делами занимаются профильные органы и о чем в них идет речь", — приводит его слова издание "Страна.ua".