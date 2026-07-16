На Украине раскрыли, что произойдет после отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что вслед за отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова могут последовать уголовные дела против его окружения.
- По словам экс-депутата, бывший министр разворачивал информационную кампанию против главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вслед за отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова могут последовать уголовные дела в отношении лиц из его окружения, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.
"Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть. Сегодня это многим не понравится. Поговорим, когда это выйдет, когда вы узнаете, что делами занимаются профильные органы и о чем в них идет речь", — приводит его слова издание "Страна.ua".
"Вскоре по окружению Федорова появится несколько журналистских расследований, а позже станет известно, что дела действительно есть. Сегодня это многим не понравится. Поговорим, когда это выйдет, когда вы узнаете, что делами занимаются профильные органы и о чем в них идет речь", — приводит его слова издание "Страна.ua".
По словам экс-депутата, бывший министр разворачивал информационную кампанию против главкома ВСУ Александра Сырского.
При этом накануне "Украинская правда" процитировала Зеленского, который заявил, что уволить следовало бы и Федорова, и Сырского, но он сейчас не может этого сделать.
Глава киевского режима 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.