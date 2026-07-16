Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр».
- Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о выполнении войсками боевых задач и характере действий противника.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило в четверг российское военное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.
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