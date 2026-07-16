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Бастрыкин поручил уточнить, видели ли осужденного мучителя детей на свободе - РИА Новости, 16.07.2026
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18:56 16.07.2026 (обновлено: 20:26 16.07.2026)
Бастрыкин поручил уточнить, видели ли осужденного мучителя детей на свободе

Бастрыкин поручил доложить о рассмотрении уголовного дела об истязателе детей

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли осужденного за истязания пасынка жителя Подмосковья видели на свободе после вердикта суда.
  • Согласно сюжету федерального телеканала, мужчина был замечен во дворе дома, где совершал преступления, спустя три месяца после назначения ему судом наказания в виде 14 лет колонии.
  • Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли издевавшегося над детьми и осужденного на 14 лет колонии жителя Подмосковья видели на свободе после приговора, сообщает СК России.
Как рассказали в СК России, согласно сюжету федерального телеканала, мужчина, осужденный на 14 лет лишения свободы за истязания пасынка, был замечен во дворе дома, где совершал преступления, спустя три месяца после приговора. Журналисты предполагают, что преступник мог быть освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.
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"Председателем СК России Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о результатах рассмотрения уголовного дела в суде, а также по доводам телесюжета о неисполнении фигурантом назначенного наказания", — говорится в сообщении в канале СК России на платформе "Макс".
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее сообщалось, что инвалид-колясочник Василий Васин и его сожительница Елена Ромащенко систематически истязали ее детей. Так, по данным правоохранителей, Васин избивал бейсбольной битой сына Ромащенко, а его 12-летнюю сестру заставлял также бить мальчика и снимать это на камеру телефона. Отмечалось, что он разместил это видео в Telegram-канале. Подчеркивалось, что мать детей избивала их предметами кухонной утвари (молотком для мяса, половником и так далее), неоднократно душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем. В марте суд приговорил Васина к 14 годам колонии строгого режима, а Ромащенко — к семи годам колонии общего режима.
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