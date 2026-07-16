Бастрыкин поручил уточнить, видели ли осужденного мучителя детей на свободе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, действительно ли издевавшегося над детьми и осужденного на 14 лет колонии жителя Подмосковья видели на свободе после приговора, сообщает СК России.

Ранее сообщалось, что инвалид-колясочник Василий Васин и его сожительница Елена Ромащенко систематически истязали ее детей. Так, по данным правоохранителей, Васин избивал бейсбольной битой сына Ромащенко, а его 12-летнюю сестру заставлял также бить мальчика и снимать это на камеру телефона. Отмечалось, что он разместил это видео в Telegram-канале. Подчеркивалось, что мать детей избивала их предметами кухонной утвари (молотком для мяса, половником и так далее), неоднократно душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем. В марте суд приговорил Васина к 14 годам колонии строгого режима, а Ромащенко — к семи годам колонии общего режима.