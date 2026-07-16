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В башкирском селе смерч повредил три дома и хозяйственные постройки - РИА Новости, 16.07.2026
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10:27 16.07.2026 (обновлено: 17:35 16.07.2026)
В башкирском селе смерч повредил три дома и хозяйственные постройки

В башкирском селе Ильчино смерч повредил три дома и хозяйственные постройки

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии
Последствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порывы ветра от смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии повредили три дома, хозяйственные постройки и заборы.
  • В селе работает комиссия местной администрации для оценки ущерба и планирования восстановительных работ.
ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. В башкирском селе Ильчино смерч повредил три дома, хозяйственные постройки и заборы, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"В результате неблагоприятных погодных явлений — порывов ветра от смерча — в селе Ильчино Учалинского района зафиксированы повреждения трех жилых домов, хозяйственных построек и заборов. Пострадавших нет", — сказали в ведомстве.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии
Последствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия смерча в селе Ильчино Учалинского района Башкирии
Cистемы жизнеобеспечения, социальные и культурные объекты функционируют штатно, добавили в ведомстве. Сейчас на месте комиссия районной администрации оценивает ущерб и планирует восстановительные работы.
Смерч прошел над Ильчино сегодня утром. На видео, которые местные жители публиковали в соцсетях, видно, как ветер поднимает в небо фрагменты крыш и заборы.
До этого стихия уже дважды накрывала Башкирию. Девятого июля от смерча пострадало село Ургуново, а 14 июля — Старо-Аккулаево.
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