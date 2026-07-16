© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Порядка 5 тысяч машино-мест продали на аукционах в Москве за полгода

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на московский аукционах продали 4,9 тысячи машино-мест, данный показатель более чем на 30% выше данных за такой же период прошлого года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

"Машино-места стабильно входят в число категорий-лидеров на городских торгах. За первую половину этого года участники аукционов приобрели 4,9 тысячи парковочных мест. Это в 3,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего машино-мест – 881 – реализовали в Северном административном округе", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Кроме того, спросом на московских торгах пользовались лоты, расположенные в Восточном и Юго-Восточном округах, в которых было приобретено 795 и 628 объектов, соответственно.

"Средняя конкуренция в ходе торгов составила три участника на лот", – подчеркнула заммэра.

Собственники машино-мест в столице экономят время на поиске парковки, также повышается безопасность машины. Благодаря машино-месту автомобиль защищен от осадков, перепадов температуры, рисков подтопления при ливнях и других факторов, связанных с различной погодой.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в столице на аукционах можно купить машино-места как на подземных стоянках жилых зданий, так и в наземных паркингах.

"За первые шесть месяцев 2026 года было реализовано 4,8 тысячи мест на парковках в домах и около 100 – в специальных комплексах гаражного назначения", – отметил Пуртов.

Покупать эти объекты могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, добавил руководитель департамента.

Аукционы проходят на электронной площадке "Росэлторг". Для участия требуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на аукционы разное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал города, в разделе "Торги Москвы" которого можно посмотреть всю информацию о лотах, включая фото, документацию и так далее.