Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намеревается баллотироваться на пост президента Украины.

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что Залужный мог согласовать свое участие в выборах с английской стороной.

Азаров отметил, что победа Залужного возможна только при поддержке Запада и США.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, намеревающийся баллотироваться на пост президента страны, мог согласовать этот вопрос с английской стороной, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

Первого июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины , о чем сказал Зеленскому. После Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась встреча с Зеленским, который поинтересовался будет ли тот баллотироваться, если выборы состоятся осенью.

По словам Азарова, Залужный может стать реальным конкурентом Зеленскому и его шаг к предвыборной кампании наверняка был согласован.

"То, что он (Залужный - ред.) уже сказал открыто, что будет участвовать (в выборах - ред.) говорит о том, что он этот шаг свой согласовал. Согласовал, по крайней мере, с англичанами", - сказал Азаров.

При этом он отметил, что победа Залужного возможна только при наличии обратной связи Запада и США. "Если американцы или англичане, которые сейчас руководят Зеленским, дадут отмашку на его (Залужного – ред.) участие, то он будет спокойно участвовать и победит", - заключил Азаров.