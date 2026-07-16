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Азаров: Залужный мог согласовать участие в выборах с англичанами - РИА Новости, 16.07.2026
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01:17 16.07.2026
Азаров: Залужный мог согласовать участие в выборах с англичанами

Азаров: Залужный мог согласовать участие в выборах с Лондоном

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намеревается баллотироваться на пост президента Украины.
  • Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что Залужный мог согласовать свое участие в выборах с английской стороной.
  • Азаров отметил, что победа Залужного возможна только при поддержке Запада и США.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, намеревающийся баллотироваться на пост президента страны, мог согласовать этот вопрос с английской стороной, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Первого июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины, о чем сказал Зеленскому. После Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась встреча с Зеленским, который поинтересовался будет ли тот баллотироваться, если выборы состоятся осенью.
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По словам Азарова, Залужный может стать реальным конкурентом Зеленскому и его шаг к предвыборной кампании наверняка был согласован.
"То, что он (Залужный - ред.) уже сказал открыто, что будет участвовать (в выборах - ред.) говорит о том, что он этот шаг свой согласовал. Согласовал, по крайней мере, с англичанами", - сказал Азаров.
При этом он отметил, что победа Залужного возможна только при наличии обратной связи Запада и США. "Если американцы или англичане, которые сейчас руководят Зеленским, дадут отмашку на его (Залужного – ред.) участие, то он будет спокойно участвовать и победит", - заключил Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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