ATP продлила соглашение о проведении итогового турнира в Турине

Действующим победителем итогового турнира является итальянец Янник Синнер, который в финале 2025 года победил испанца Карлоса Алькараса. Представитель Италии выиграл соревнования второй раз подряд и заработал рекордные в истории турнира 5,07 млн долларов. Общий призовой фонд также стал рекордным и составил 15,5 миллиона долларов.