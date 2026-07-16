ATP продлила соглашение о проведении итогового турнира в Турине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ATP и FITP продлили соглашение о проведении итогового турнира в Турине до 2027 года включительно.
- В 2025 году итоговый турнир ATP в Турине посетили рекордные 229,9 тысячи зрителей.
- Организаторы планируют улучшить условия для болельщиков и игроков на турнире 2026 года: появится открытая тренировочная площадка, а вместимость арены будет увеличена до более чем 13,5 тысячи мест.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Федерация тенниса и падела Италии (FITP) продлили соглашение о проведении итогового турнира в Турине до 2027 года включительно, сообщается на сайте ATP.
Итоговый турнир проводится в Турине с 2021 года. В 2025 году соревнования посетили рекордные 229,9 тысячи зрителей, что на 9% больше, чем в 2024 году. Видеоматериалы турнира собрали 218 миллионов просмотров в социальных сетях ATP - на 67% больше, чем годом ранее.
В рамках турнира 2026 года организаторы планируют улучшить условия для болельщиков и игроков. В частности, на территории фан-зоны появится открытая тренировочная площадка, которая позволит зрителям наблюдать за подготовкой теннисистов. Кроме того, вместимость арены будет увеличена до более чем 13,5 тысячи мест. Подчеркивается, что до 2030 года итоговый турнир ATP будет проходить в Италии.
Действующим победителем итогового турнира является итальянец Янник Синнер, который в финале 2025 года победил испанца Карлоса Алькараса. Представитель Италии выиграл соревнования второй раз подряд и заработал рекордные в истории турнира 5,07 млн долларов. Общий призовой фонд также стал рекордным и составил 15,5 миллиона долларов.