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Глава AmCham назвал сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией - РИА Новости, 16.07.2026
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08:47 16.07.2026
Глава AmCham назвал сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией

Эйджи: США готовы сотрудничать с Россией в сфере космоса, IT и авиастроения

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роберт Эйджи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что космос, арктические проекты, IT и авиастроение являются привлекательными секторами для сотрудничества американского бизнеса с российским.
  • Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Космос, арктические проекты, IT и авиастроение являются привлекательными секторами для сотрудничества американского бизнеса с российским, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"Их предостаточно, все сферы сразу и не перечислишь. Это и редкоземельные металлы, и космос, и Арктика, и IT-сфера, и атом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, недавно правильно озвучил возможности российско-американского партнерства и в области авиации", - сказал Эйджи.
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Глава AmCham напомнил, что президент США Дональд Трамп не раз выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей Соединенных Штатов с Россией, подчеркивая, что это фундамент наших отношений.
Как заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин и президент США Трамп 4 июля вновь провели телефонный разговор и подчеркнули важность продолжения контактов РФ и США, в том числе по экономической тематике.
А на этой неделе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил космодром Байконур и принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-29" и заявил, что Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, особенно для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях.
Также первый вице-премьер РФ провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались нынешние и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере.
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ЭкономикаРоссияСШААрктикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAmCham
 
 
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