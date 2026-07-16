Глава AmCham назвал сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что космос, арктические проекты, IT и авиастроение являются привлекательными секторами для сотрудничества американского бизнеса с российским.
- Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Космос, арктические проекты, IT и авиастроение являются привлекательными секторами для сотрудничества американского бизнеса с российским, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"Их предостаточно, все сферы сразу и не перечислишь. Это и редкоземельные металлы, и космос, и Арктика, и IT-сфера, и атом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, недавно правильно озвучил возможности российско-американского партнерства и в области авиации", - сказал Эйджи.
Глава AmCham напомнил, что президент США Дональд Трамп не раз выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей Соединенных Штатов с Россией, подчеркивая, что это фундамент наших отношений.
Как заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин и президент США Трамп 4 июля вновь провели телефонный разговор и подчеркнули важность продолжения контактов РФ и США, в том числе по экономической тематике.
А на этой неделе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил космодром Байконур и принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-29" и заявил, что Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, особенно для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях.
Также первый вице-премьер РФ провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались нынешние и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере.