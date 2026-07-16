Ливийский министр объяснил, почему в Африке не хотят присутствия Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд африканских стран добивается прекращения французского и другого западного военного присутствия на своей территории.

По словам министра по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии, недостаточные инвестиции в развитие стали одной из причин нелегальной миграции, конфликтов и политической нестабильности в Мали, Чаде, Нигере и других государствах.

Африканские государства вправе самостоятельно выбирать страны для развития военных и экономических отношений, подчеркнул Абдель Маджид.

БЕНГАЗИ, 16 июл — РИА Новости. Ряд африканских стран добивается прекращения французского и другого западного военного присутствия, поскольку за годы нахождения иностранных сил на их территории они не увидели необходимого экономического развития, заявил РИА Новости министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид.

"Некоторые африканские государства решили прекратить французское или западное военное присутствие на своей территории после долгих лет, в течение которых оно не обеспечило развития, необходимого их народам", — сказал Абдель Маджид.

По словам министра, бывшие колониальные державы несут часть ответственности за нынешние экономические и социальные проблемы африканских стран.

Недостаточные инвестиции в развитие Мали Чада , Нигера и других государств, считает министр, стали одной из причин нелегальной миграции, конфликтов и политической нестабильности.