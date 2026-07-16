Краткий пересказ от РИА ИИ Приоритетными темами третьего саммита Россия — Африка станут использование искусственного интеллекта, расчетные платформы и продовольственная безопасность в регионе.

Расчетные платформы рассматриваются как важный аспект по освобождению от остатков колониальной зависимости.

Продовольственную безопасность планируется рассматривать с точки зрения налаживания производства продуктов сельского хозяйства и удобрений на африканском континенте.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Приоритетными темами третьего саммита Россия-Африка станут использование искусственного интеллекта, расчетные платформы и продовольственная безопасность в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

« "Среди приоритетных тем третьего саммита будут такие, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровая экономика, расчеты в альтернативных валютах по отношению к главным западным валютам, которые являются резервными, но которыми Запад грубо злоупотребляет", - сказал он в ходе совестной пресс-конференции с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

Министр добавил, что расчетные платформы являются темой, которая занимает многие объединения как в Африке , так и в Латинской Америке , также в рамках ШОС и БРИКС.

По его словам, это является важным аспектом по освобождению от остатков колониальной зависимости, которых пока еще много.

Другой важной темой, по его словам, станет продовольственная безопасность региона.

« "Причем продовольственную безопасность мы будем рассматривать не только с точки зрения продолжения расширения экспорта российских продовольствия и удобрений, но и с точки зрения налаживания производства и продуктов сельского хозяйства, и удобрения на самом африканском континенте", - отметил он.

Лавров выразил надежду, что все эти направления работы будут конкретизированы за оставшееся время и найдут свое отражение в готовящимся плане действий на 2027-2029 годы и в итоговой декларации саммита.