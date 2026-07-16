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Лавров назвал приоритетные темы саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 16.07.2026
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14:44 16.07.2026 (обновлено: 15:00 16.07.2026)
Лавров назвал приоритетные темы саммита "Россия — Африка"

Лавров: На саммите "Россия — Африка" обсудят работу расчетных платформ и ИИ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приоритетными темами третьего саммита Россия — Африка станут использование искусственного интеллекта, расчетные платформы и продовольственная безопасность в регионе.
  • Расчетные платформы рассматриваются как важный аспект по освобождению от остатков колониальной зависимости.
  • Продовольственную безопасность планируется рассматривать с точки зрения налаживания производства продуктов сельского хозяйства и удобрений на африканском континенте.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Приоритетными темами третьего саммита Россия-Африка станут использование искусственного интеллекта, расчетные платформы и продовольственная безопасность в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Среди приоритетных тем третьего саммита будут такие, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровая экономика, расчеты в альтернативных валютах по отношению к главным западным валютам, которые являются резервными, но которыми Запад грубо злоупотребляет", - сказал он в ходе совестной пресс-конференции с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.
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Министр добавил, что расчетные платформы являются темой, которая занимает многие объединения как в Африке, так и в Латинской Америке, также в рамках ШОС и БРИКС.
По его словам, это является важным аспектом по освобождению от остатков колониальной зависимости, которых пока еще много.
Другой важной темой, по его словам, станет продовольственная безопасность региона.
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"Причем продовольственную безопасность мы будем рассматривать не только с точки зрения продолжения расширения экспорта российских продовольствия и удобрений, но и с точки зрения налаживания производства и продуктов сельского хозяйства, и удобрения на самом африканском континенте", - отметил он.
Лавров выразил надежду, что все эти направления работы будут конкретизированы за оставшееся время и найдут свое отражение в готовящимся плане действий на 2027-2029 годы и в итоговой декларации саммита.
Посольство Гвинеи-Бисау в России сообщило РИА Новости, что президент страны на переходный период генерал Орта Инта-А принял приглашение посетить саммит Россия-Африка, который состоится в октябре этого года в Москве.
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РоссияГвинея-БисауАфрикаСергей ЛавровШОСБРИКС
 
 
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