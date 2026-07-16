Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области адвокат получил три года за мошенничество - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 16.07.2026
В Белгородской области адвокат получил три года за мошенничество

В Белгородской области адвокат получил 3 года за мошенничество на 5,5 млн руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат из Белгородской области обманул клиентов, выманив у них 5,5 миллионов рублей под предлогом влияния на решения суда.
  • Свердловский районный суд города Белгорода приговорил адвоката к трем годам лишения свободы.
  • Адвокат также должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей и лишается права заниматься адвокатской деятельностью на три года.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к трем годам лишения свободы адвоката, который обманывал клиентов, выманив у них суммарно 5,5 миллионов рублей под предлогом влияния на решения суда, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Как установил суд, в сентябре 2024 года фигурант, защищая обвиняемого в коррупционном преступлении, убедил его жену передать 3 миллиона рублей якобы для взятки судьям за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В ноябре того же года он получил еще 1,5 миллиона рублей, обещая повлиять на решение суда. Кроме того, в январе 2025 года он обманул жену осужденного за коррупцию, пообещав за 1 миллион рублей смягчить приговор.
«
"Свердловским районным судом города Белгорода вынесен приговор в отношении бывшего адвоката. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)… Cуд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года", - сообщила облпрокуратура.
Как подчеркнули в СУ СК по Белгородской области, 46-летний мужчина присвоил деньги и планировал распорядиться ими по своему усмотрению. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ на месте передачи денег.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Москве задержали курьера мошенников, получившего 50 миллионов рублей
30 января, 14:44
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьБелгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала