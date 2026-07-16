В Белгородской области адвокат получил три года за мошенничество

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к трем годам лишения свободы адвоката, который обманывал клиентов, выманив у них суммарно 5,5 миллионов рублей под предлогом влияния на решения суда, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.

Как установил суд, в сентябре 2024 года фигурант, защищая обвиняемого в коррупционном преступлении, убедил его жену передать 3 миллиона рублей якобы для взятки судьям за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В ноябре того же года он получил еще 1,5 миллиона рублей, обещая повлиять на решение суда. Кроме того, в январе 2025 года он обманул жену осужденного за коррупцию, пообещав за 1 миллион рублей смягчить приговор.