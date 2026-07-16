В Белгородской области адвокат получил три года за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адвокат из Белгородской области обманул клиентов, выманив у них 5,5 миллионов рублей под предлогом влияния на решения суда.
- Свердловский районный суд города Белгорода приговорил адвоката к трем годам лишения свободы.
- Адвокат также должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей и лишается права заниматься адвокатской деятельностью на три года.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к трем годам лишения свободы адвоката, который обманывал клиентов, выманив у них суммарно 5,5 миллионов рублей под предлогом влияния на решения суда, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Как установил суд, в сентябре 2024 года фигурант, защищая обвиняемого в коррупционном преступлении, убедил его жену передать 3 миллиона рублей якобы для взятки судьям за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. В ноябре того же года он получил еще 1,5 миллиона рублей, обещая повлиять на решение суда. Кроме того, в январе 2025 года он обманул жену осужденного за коррупцию, пообещав за 1 миллион рублей смягчить приговор.
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"Свердловским районным судом города Белгорода вынесен приговор в отношении бывшего адвоката. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)… Cуд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года", - сообщила облпрокуратура.
Как подчеркнули в СУ СК по Белгородской области, 46-летний мужчина присвоил деньги и планировал распорядиться ими по своему усмотрению. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ на месте передачи денег.