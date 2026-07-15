Лидер группы "Звери" задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом за остальными участниками музыкальной группы (Вячеславом Зарубиным, Германом Осиповым, Валентином Тарасовым и Кириллом Джалаловым) не числится никаких задолженностей.