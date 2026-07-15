Лидер группы "Звери" задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Романа Билыка (Рома Зверь) числится долг в 18 тысяч рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
- У остальных участников группы «Звери» задолженностей нет.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным на 14 июля, у Билыка числится долг на 18 тысяч рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
При этом за остальными участниками музыкальной группы (Вячеславом Зарубиным, Германом Осиповым, Валентином Тарасовым и Кириллом Джалаловым) не числится никаких задолженностей.
Группа "Звери" основана в 2000-м году Романом Билыком. На счету коллектива победы в различных премиях: в 2005 году "Звери" получили премию "MTV Россия", а после стали "Лучшим исполнителем России" по версии "MTV Europe Music Awards". Кроме того, "Зверей" признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".