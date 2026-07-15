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Лидер группы "Звери" задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин - РИА Новости, 15.07.2026
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08:50 15.07.2026
Лидер группы "Звери" задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин

Лидер рок-группы "Звери" Роман Билык задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык)
Лидер рок-группы Звери Рома Зверь (Роман Билык) - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Романа Билыка (Рома Зверь) числится долг в 18 тысяч рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
  • У остальных участников группы «Звери» задолженностей нет.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным на 14 июля, у Билыка числится долг на 18 тысяч рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
При этом за остальными участниками музыкальной группы (Вячеславом Зарубиным, Германом Осиповым, Валентином Тарасовым и Кириллом Джалаловым) не числится никаких задолженностей.
Группа "Звери" основана в 2000-м году Романом Билыком. На счету коллектива победы в различных премиях: в 2005 году "Звери" получили премию "MTV Россия", а после стали "Лучшим исполнителем России" по версии "MTV Europe Music Awards". Кроме того, "Зверей" признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".
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