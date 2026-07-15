Жители Константиновки рассказали о своей жизни до освобождения города

Краткий пересказ от РИА ИИ Мирные жители Константиновки были эвакуированы и рассказали о жизни в городе без света, воды, газа и связи до освобождения его военнослужащими «Южной» группировки войск.

Эвакуированные сообщили, что российские военнослужащие выводили их из города, рискуя жизнью.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мирные жители, эвакуированные из Константиновки, рассказали на видео Минобороны РФ, как жили в городе без света, воды, газа и связи до освобождения его военнослужащими "Южной" группировки войск.

"Это же надо было оставить такой город, столько людей, столько детей, сколько жителей. Это же надо было оставить без воды, без света, без газа, без информации. Даже чисто того, чтобы информировать", - рассказала одна из эвакуированных жительниц.

По ее словам, тяжелее всего в городе было с водой. Жители, рискуя жизнью, ходили к колодцам под обстрелами и атаками дронов. "Вода была дороже золота, мы считали каждый грамм. Мы в день тратили на семью из трех человек десять литров воды", - сказала женщина.

Другая жительница рассказала, что зимой люди оставались в домах без отопления при 20-градусном морозе, а воду приходилось получать, растапливая лед.

"Мы на окопных свечах растапливали лед в бутылках и потом уже его нагревали, чтобы можно было получить чай", - сказала она.

Эвакуированные также рассказали, что российские военнослужащие выводили их из города, рискуя жизнью.

"За момент того, когда нас выводили: за несколько суток двое бойцов были ранены и рисковали своей жизнью, выводили, вытаскивали нас на руках буквально. Вели нас бережно, как драгоценные сосуды", - рассказала жительница.

По ее словам, свидетельства жителей Константиновки должны быть сохранены. "Наши свидетельства должны дойти до наших соотечественников, до нашего потомства, чтобы об этом знали и наши дети, и наши внуки", - сказала она.