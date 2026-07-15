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Зеленский назвал подходящего кандидата на пост премьера Украины - РИА Новости, 15.07.2026
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21:29 15.07.2026
Зеленский назвал подходящего кандидата на пост премьера Украины

Зеленский назвал Корецкого самым подходящим кандидатом на пост премьера Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский заявил, что самым подходящим кандидатом на должность премьер-министра Украины является глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.
  • Украинские политики и СМИ ранее называли Корецкого "человеком Миндича".
  • По словам Зеленского, Корецкий — самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что самым подходящим кандидатом на должность премьер-министра Украины является глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий, которого украинские политики и СМИ ранее называли "человеком Миндича".
Бизнесмен Тимур Миндич - соратник Зеленского и фигурант скандального дела о коррупции в украинской энергетике. В августе 2025 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) называл Корецкого главным исполнителем захвата окружением Зеленского компании "Укрнефтебурение" и "человеком Миндича". В понедельник о связях главы "Нафтогаза" с Миндичем сообщало со ссылкой на источники украинское издание "Страна.ua".
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"Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", - приводит слова Зеленского издание "Украинская правда".
В ноябре 2025 года НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. По данным Гончаренко*, обыски проводились в том числе в компании "Нафтогаз Украина".
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждал, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины".
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
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