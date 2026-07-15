Зеленский заинтересован в устранении спонсоров Залужного, заявил Азаров

"Администрация Зеленского в принципе заинтересована в том, чтобы напугать или устранить, что одно и то же, возможности спонсоров и кампании Залужного", - сказал Азаров.

Поэтому, констатировал он, действия Зеленского сейчас будут нацелены не только на пострадавшего в Монако Ермолаева, который мог оказывать финансовую поддержку в предвыборной кампании Залужного, но и на всех, кто попытается финансировать его политических соперников. "Прекрасно понимает (Зеленский - ред.), что если он не устранит конкурентов, того же Залужного, то он 100% проиграет выборы. Проиграть выборы для него – это смертельная опасность. Поэтому он будет делать все от него зависящее", - заключил Азаров.