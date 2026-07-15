Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский заинтересован в устранении спонсоров посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
- По словам Азарова, Зеленский может применять разные методы, чтобы устрашить или нейтрализовать политических конкурентов и их спонсоров.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заинтересован в устранении спонсоров посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который может баллотироваться на пост президента страны, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Первого июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужный якобы намерен баллотироваться на пост главы Украины, о чем сказал Зеленскому. После Залужного вызвали в Киев, где у него, по информации издания, состоялась встреча с Зеленским, который поинтересовался будет ли тот баллотироваться, если выборы состоятся осенью.
По словам Азарова, кандидатура Залужного пугает Зеленского, поэтому украинский лидер может применять разные методы расправы с политическим конкурентами.
"Администрация Зеленского в принципе заинтересована в том, чтобы напугать или устранить, что одно и то же, возможности спонсоров и кампании Залужного", - сказал Азаров.
Поэтому, констатировал он, действия Зеленского сейчас будут нацелены не только на пострадавшего в Монако Ермолаева, который мог оказывать финансовую поддержку в предвыборной кампании Залужного, но и на всех, кто попытается финансировать его политических соперников. "Прекрасно понимает (Зеленский - ред.), что если он не устранит конкурентов, того же Залужного, то он 100% проиграет выборы. Проиграть выборы для него – это смертельная опасность. Поэтому он будет делать все от него зависящее", - заключил Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.