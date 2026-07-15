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Защитник сборной Испании признан лучшим игроком полуфинала ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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00:28 15.07.2026 (обновлено: 00:47 15.07.2026)
Защитник сборной Испании признан лучшим игроком полуфинала ЧМ

Педро Порро признали лучшим игроком полуфинала ЧМ с французами

© REUTERS / Hannah McKayПедро Порро
Педро Порро - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Педро Порро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защитник сборной Испании Педро Порро стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во вторник испанцы обыграли французов со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства. Порро забил второй мяч сборной Испании на 58-й минуте и помог команде завершить матч без пропущенных мячей.
Порро 26 лет, он представляет английский "Тоттенхэм". В составе сборной он провел 23 матча и отметился своим вторым голом.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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Вчера, 00:25
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Педро ПорроИспанияФранция
 
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