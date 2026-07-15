Защитник сборной Испании признан лучшим игроком полуфинала ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защитник сборной Испании Педро Порро стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро
Порро 26 лет, он представляет английский "Тоттенхэм". В составе сборной он провел 23 матча и отметился своим вторым голом.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.