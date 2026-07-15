Защитник сборной Испании признан лучшим игроком полуфинала ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защитник сборной Испании Педро Порро стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник испанцы обыграли французов со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства. Порро забил второй мяч сборной Испании на 58-й минуте и помог команде завершить матч без пропущенных мячей.

Порро 26 лет, он представляет английский "Тоттенхэм". В составе сборной он провел 23 матча и отметился своим вторым голом.