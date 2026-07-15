Мирошник прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
- Мирошник назвал убийство инженера шагом к эскалации на пути ядерного террора.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал убийство главного инженера Запорожской АЭС шагом к эскалации на пути ядерного террора.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Убийство одного из руководителей АЭС - шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.