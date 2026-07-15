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Мирошник прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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21:58 15.07.2026 (обновлено: 23:13 15.07.2026)
Мирошник прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС

Мирошник назвал убийство Яковлева шагом к эскалации на пути ядерного террора

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
  • Мирошник назвал убийство инженера шагом к эскалации на пути ядерного террора.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал убийство главного инженера Запорожской АЭС шагом к эскалации на пути ядерного террора.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Убийство одного из руководителей АЭС - шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий
Вчера, 21:36
 
Запорожская АЭСВ миреРоссияАлексей ЛихачевРодион МирошникГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр Яковлев (ЗАЭС)
 
 
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