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Дрон ВСУ атаковал автомобиль на границе площадки ЗАЭС и Энергодара - РИА Новости, 15.07.2026
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20:58 15.07.2026
Дрон ВСУ атаковал автомобиль на границе площадки ЗАЭС и Энергодара

Лихачев: БПЛА ВСУ нанес удар по автомобилю на границе площадки ЗАЭС и Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС.
  • Автомобиль Toyota Camry находился на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар", - сказал Лихачев журналистам.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Toyota Corolla
 
 
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