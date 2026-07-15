Дрон ВСУ атаковал автомобиль на границе площадки ЗАЭС и Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС.
- Автомобиль Toyota Camry находился на границе промышленной площадки станции и города Энергодар.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар", - сказал Лихачев журналистам.