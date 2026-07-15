На Запорожской АЭС прокомментировали удары ВСУ по пожарной части

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли несколько ударов по пожарной части города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
- Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила, что целью ударов является снижение готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. ВСУ ударами по пожарной части города-спутника Запорожской АЭС Энергодара преследуют цель снизить готовность экстренных служб к реагированию на любые чрезвычайные ситуации, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли несколько ударов по пожарной части города. Последняя атака была зафиксирована в ночь на 14 июля.
"Это удары по тем, кто ежедневно обеспечивает безопасность жителей и готов оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе на объектах атомной энергетики. Подобные действия можно расценивать как сознательную попытку снизить готовность экстренных служб к реагированию на возможные инциденты", - сказала Яшина.
По ее словам, повторные атаки на пожарно-спасательное подразделение Энергодара вызывают обеспокоенность.