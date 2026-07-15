На Запорожской АЭС прокомментировали удары ВСУ по пожарной части

"Это удары по тем, кто ежедневно обеспечивает безопасность жителей и готов оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе на объектах атомной энергетики. Подобные действия можно расценивать как сознательную попытку снизить готовность экстренных служб к реагированию на возможные инциденты", - сказала Яшина.