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На Запорожской АЭС прокомментировали удары ВСУ по пожарной части - РИА Новости, 15.07.2026
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11:04 15.07.2026
На Запорожской АЭС прокомментировали удары ВСУ по пожарной части

Яшина: ВСУ ударами по пожарной части хотят снизить готовность экстренных служб

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли несколько ударов по пожарной части города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
  • Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила, что целью ударов является снижение готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. ВСУ ударами по пожарной части города-спутника Запорожской АЭС Энергодара преследуют цель снизить готовность экстренных служб к реагированию на любые чрезвычайные ситуации, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли несколько ударов по пожарной части города. Последняя атака была зафиксирована в ночь на 14 июля.
"Это удары по тем, кто ежедневно обеспечивает безопасность жителей и готов оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе на объектах атомной энергетики. Подобные действия можно расценивать как сознательную попытку снизить готовность экстренных служб к реагированию на возможные инциденты", - сказала Яшина.
По ее словам, повторные атаки на пожарно-спасательное подразделение Энергодара вызывают обеспокоенность.
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