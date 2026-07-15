Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за сутки противник потерял до 215 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... За сутки противник потерял до 215-ти военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.