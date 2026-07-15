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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 15.07.2026
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12:41 15.07.2026 (обновлено: 12:50 15.07.2026)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
  • За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за сутки противник потерял до 215 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю... За сутки противник потерял до 215-ти военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки войск также нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Семеновка, Николаевка, Славянск, Никаноровка, Ижевка, Краматорск и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
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