Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС преднамеренной провокацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирошник заявил, что убийство главного инженера Запорожской АЭС является преднамеренной провокацией и имеет все признаки террористического акта.
- Лихачев заявил, что главный инженер ЗАЭС Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта киевского режима.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Произошедшее убийство главного инженера Запорожской АЭС является преднамеренной провокацией, у которой есть все признаки террористического акта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"То, что произошло (убийство главного инженера ЗАЭС - ред.), это однозначная провокация, преднамеренная провокация, у которой есть все признаки террористического акта. Я надеюсь, в дальнейшем это будет установлено российскими следственными органами", - сказал Мирошник.
Он отметил, что атаки на ЗАЭС направлены на организацию деструктивного и негативного влияния на управление крупным радиационным объектом.