Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС преднамеренной провокацией

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Произошедшее убийство главного инженера Запорожской АЭС является преднамеренной провокацией, у которой есть все признаки террористического акта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"То, что произошло (убийство главного инженера ЗАЭС - ред.), это однозначная провокация, преднамеренная провокация, у которой есть все признаки террористического акта. Я надеюсь, в дальнейшем это будет установлено российскими следственными органами", - сказал Мирошник.