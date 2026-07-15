Лихачев связал убийство Яковлева с поддержкой Украины Западом

"Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств", - сказал Лихачев журналистам.

"Цена этого попустительства и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы", - добавил Лихачев.