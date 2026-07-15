Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате атаки дрона ВСУ.
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что трагедия стала возможной из-за поощрения западных государств преступного киевского режима к наращиванию терактов.
- За последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, и существует реальная угроза массированного ядерного инцидента, подчеркнул Лихачев.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева стало возможно из-за прямого поощрения Западом преступного киевского режима к наращиванию терактов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев ранее сообщил, что в результате теракта киевского режима в среду убит главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев: дрон ВСУ атаковал служебную машину, вместе с ним погиб водитель Дмитрий Филиппов.
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"Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств", - сказал Лихачев журналистам.
"Цена этого попустительства и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы", - добавил Лихачев.
Мировая общественность должна понимать это, подчеркнул он, добавив, что они ждут от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию.