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Погибший в теракте ВСУ Яковлев отвечал за безопасную работу ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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21:03 15.07.2026 (обновлено: 21:24 15.07.2026)
Погибший в теракте ВСУ Яковлев отвечал за безопасную работу ЗАЭС

Погибший при теракте главный инженер ЗАЭС отвечал за безопасную работу станции

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате теракта.
  • Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, входящей в состав «Росатома».
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Погибший в результате теракта Киева главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома."
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сегодня в результате целенаправленного террористического акта погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции. Это не просто убийство человека. Это убийство специалиста, который посвятил свою жизнь атомной энергетике и ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной станции, входящей в состав "Росатома", - говорится в сообщении пресс-службы станции в канале на платформе Макс.

В пресс-службе добавили, что именно такие люди, как Яковлев, обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, от которой зависит безопасность миллионов людей - жителей Запорожской области, России, Украины и всей Европы.
Коллектив Запорожской АЭС скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Вчера, 20:35
 
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