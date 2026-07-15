Погибший в теракте ВСУ Яковлев отвечал за безопасную работу ЗАЭС

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"Сегодня в результате целенаправленного террористического акта погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции. Это не просто убийство человека. Это убийство специалиста, который посвятил свою жизнь атомной энергетике и ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной станции, входящей в состав "Росатома", - говорится в сообщении пресс-службы станции в канале на платформе Макс.