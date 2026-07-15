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Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 15.07.2026
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20:35 15.07.2026 (обновлено: 23:30 15.07.2026)
Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона

При атаке ВСУ погибли главный инженер ЗАЭС Яковлев и водитель служебной машины

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ целенаправленно ударили дроном по служебной машине ЗАЭС.
  • Погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.
  • Глава "Росатома" Лихачев назвал случившееся терактом и ожидает реакции от МАГАТЭ.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При целенаправленном ударе украинских боевиков погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов", — сказал он журналистам.

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Лихачев назвал произошедшее терактом, подчеркнув, что он стал возможным из-за прямого поощрения преступного киевского режима Западом.
"Ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию", — добавил он.
Политическое руководство России проинформировали о случившемся.
На самой станции убийство главного инженера назвали посягательством на принцип безопасности ядерных объектов, подчеркнув, что он всегда должен оставаться вне политики.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергодарРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Яковлев (ЗАЭС)
 
 
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