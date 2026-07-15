Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона

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"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов", — сказал он журналистам.