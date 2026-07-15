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СМИ: в двух иранских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2026
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00:25 15.07.2026
СМИ: в двух иранских городах прогремели взрывы

Reuters: в иранских городах Бампур и Чабахар прогремели взрывы

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звуки взрывов были слышны в иранских городах Бампур и Чабахар.
  • Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Ахвазе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в иранских городах Бампур и Чабахар, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
"Звуки нескольких взрывов были слышны в Бампуре и Чабахаре, их происхождение неизвестно", - говорится в сообщении Рейтер.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Ахвазе.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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