СМИ: в двух иранских городах прогремели взрывы

"Звуки нескольких взрывов были слышны в Бампуре и Чабахаре, их происхождение неизвестно", - говорится в сообщении Рейтер.

Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.