СМИ: в двух иранских городах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звуки взрывов были слышны в иранских городах Бампур и Чабахар.
- Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Ахвазе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в иранских городах Бампур и Чабахар, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
"Звуки нескольких взрывов были слышны в Бампуре и Чабахаре, их происхождение неизвестно", - говорится в сообщении Рейтер.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Ахвазе.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.