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В ЦИК рассказали об электронном голосовании в Москве - РИА Новости, 15.07.2026
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11:49 15.07.2026
В ЦИК рассказали об электронном голосовании в Москве

Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование
Электронное голосование - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Электронное голосование. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве будет доступно электронное голосование на любом участке на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов.
  • Голосовать электронно смогут жители Москвы, а также те, у кого есть временная регистрация в столице за три месяца до дня голосования.
  • Единый день голосования запланирован на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"В соответствии с предлагаемым постановлением определяется, что в городе Москве проводится электронное голосование на любом избирательном участке для следующих категорий избирателей: избирателей, проживающих в городе Москве, а также избирателей, имеющих временную регистрацию за три месяца до дня голосования, обладающих активным избирательным правом по соответствующему одномандатному округу в Москве по выборам, проводимым на территории города Москвы", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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