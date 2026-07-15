В ЦИК рассказали об электронном голосовании в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве будет доступно электронное голосование на любом участке на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов.
- Голосовать электронно смогут жители Москвы, а также те, у кого есть временная регистрация в столице за три месяца до дня голосования.
- Единый день голосования запланирован на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.
"В соответствии с предлагаемым постановлением определяется, что в городе Москве проводится электронное голосование на любом избирательном участке для следующих категорий избирателей: избирателей, проживающих в городе Москве, а также избирателей, имеющих временную регистрацию за три месяца до дня голосования, обладающих активным избирательным правом по соответствующему одномандатному округу в Москве по выборам, проводимым на территории города Москвы", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК РФ.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.