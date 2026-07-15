В ЦИК рассказали об электронном голосовании в Москве

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Избиратели смогут электронно проголосовать на любом участке в Москве на выборах в Госдуму по федеральному списку и выборах глав шести субъектов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.