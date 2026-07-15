Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам, 82 из них — в порядке самовыдвижения.
- Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам, 82 из них в порядке самовыдвижения, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Глава Центризбиркома отметила, что всего заверено 2 066 кандидатов по федеральным спискам, 1 357 - по одномандатным округам.
"На указанную дату по 225 одномандатным избирательным округам представили документы на выдвижение в окружные избирательные комиссии, выдвинуто 589 человек: 507 - от семи партий, 82 - самовыдвиженцы", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.