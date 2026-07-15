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Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам - РИА Новости, 15.07.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
11:29 15.07.2026 (обновлено: 11:39 15.07.2026)
Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам

Памфилова: почти 600 человек выдвинулись на выборы в ГД по одномандатным округам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в здании ЦИК
Российский флаг в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам, 82 из них — в порядке самовыдвижения.
  • Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 600 человек выдвинуты на выборы в Госдуму по одномандатным округам, 82 из них в порядке самовыдвижения, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Глава Центризбиркома отметила, что всего заверено 2 066 кандидатов по федеральным спискам, 1 357 - по одномандатным округам.
"На указанную дату по 225 одномандатным избирательным округам представили документы на выдвижение в окружные избирательные комиссии, выдвинуто 589 человек: 507 - от семи партий, 82 - самовыдвиженцы", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
В единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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