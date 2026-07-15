Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и Юго-Восточной Европы.

Декларация содержит призывы к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и Юго-Восточной Европы, сообщает сербское издание Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и Юго-Восточной Европы, сообщает сербское издание "Политика"

"Я единственный, кто не подписал эту декларацию. Посмотрите на ее текст, вам будет понятнее, и мне не нужно ничего дополнительно объяснять", — заявил он.

Отмечается, что документ содержит призывы к усилению санкций против России , продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.

По словам Вучича, позиция Сербии в отношении антироссийских мер известна всем.

Ранее сербский лидер заявил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.