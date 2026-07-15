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Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве - РИА Новости, 15.07.2026
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20:32 15.07.2026
Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и Юго-Восточной Европы.
  • Декларация содержит призывы к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и Юго-Восточной Европы, сообщает сербское издание "Политика".
"Я единственный, кто не подписал эту декларацию. Посмотрите на ее текст, вам будет понятнее, и мне не нужно ничего дополнительно объяснять", — заявил он.
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По словам Вучича, позиция Сербии в отношении антироссийских мер известна всем.
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