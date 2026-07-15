Вучич ожидает трудностей с итоговой декларацией саммита в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич планирует принять участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Киеве 15 июля.

Вучич ожидает трудных переговоров о содержании итоговой декларации саммита.

Президент Сербии выразил уверенность в том, что саммит будет успешным и поможет увеличить двустороннее сотрудничество.

БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает пользы от участия в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина" в Киеве и нелегких разговоров о содержании итоговой декларации.

Глава сербского государства во вторник присутствовал вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на торжествах в годовщину взятия Бастилии во Франции . Там он сообщил, что примет участие в саммите 15 июля в Киеве.

"Пятый саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны, очередь дошла до Киева... Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", - написал Вучич в Instagram*.

Он выразил уверенность, что "будет хороший саммит, окажем поддержку друг другу на европейском пути и увеличим двустороннее сотрудничество".

По словам Вучича, из Парижа он ехал в Киев на поезде через Молдавию и центральную Украину и немного устал, но будет "бороться и беречь Сербию".

Президент Сербии накануне указал, что планирует двустороннюю встречу с Зеленским.