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Вучич ожидает трудностей с итоговой декларацией саммита в Киеве - РИА Новости, 15.07.2026
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13:34 15.07.2026 (обновлено: 14:58 15.07.2026)
Вучич ожидает трудностей с итоговой декларацией саммита в Киеве

Вучич приехал в Киев для участия в саммите и встречи с Зеленским

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич планирует принять участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Киеве 15 июля.
  • Вучич ожидает трудных переговоров о содержании итоговой декларации саммита.
  • Президент Сербии выразил уверенность в том, что саммит будет успешным и поможет увеличить двустороннее сотрудничество.
БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает пользы от участия в саммите "Юго-Восточная Европа - Украина" в Киеве и нелегких разговоров о содержании итоговой декларации.
Глава сербского государства во вторник присутствовал вместе с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на торжествах в годовщину взятия Бастилии во Франции. Там он сообщил, что примет участие в саммите 15 июля в Киеве.
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"Пятый саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны, очередь дошла до Киева... Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", - написал Вучич в Instagram*.
Он выразил уверенность, что "будет хороший саммит, окажем поддержку друг другу на европейском пути и увеличим двустороннее сотрудничество".
По словам Вучича, из Парижа он ехал в Киев на поезде через Молдавию и центральную Украину и немного устал, но будет "бороться и беречь Сербию".
Президент Сербии накануне указал, что планирует двустороннюю встречу с Зеленским.
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