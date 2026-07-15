Главный инженер ЗАЭС и водитель погибли, выехав со станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар.
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта.
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Он с водителем погиб, выехав со станции. На границе промзоны и города атаковали их автомобиль", - сказала Яшина.