Главный инженер ЗАЭС и водитель погибли, выехав со станции

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Он с водителем погиб, выехав со станции. На границе промзоны и города атаковали их автомобиль", - сказала Яшина.