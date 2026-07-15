Рейтинг@Mail.ru
Главный инженер ЗАЭС и водитель погибли, выехав со станции - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 15.07.2026
Главный инженер ЗАЭС и водитель погибли, выехав со станции

Яшина: главный инженер ЗАЭС и водитель погибли, выехав со станции

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар.
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта.
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Он с водителем погиб, выехав со станции. На границе промзоны и города атаковали их автомобиль", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий
Вчера, 21:36
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала