В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Хомутовка Курской области дрон ВСУ атаковал административное здание.
- В результате атаки погибла 36-летняя женщина.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по административному зданию в поселке Хомутовка Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Трагичные вести из курского приграничья. Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина. Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, реанимационные мероприятия не помогли.
"Приношу самые искренние соболезнования близким Карины Михайловны. Окажем семье всю необходимую помощь", - сообщил он.