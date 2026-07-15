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В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.07.2026
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17:06 15.07.2026 (обновлено: 17:10 15.07.2026)
В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погибла женщина

В Курской области в результате атаки дрона на поселок Хомутовка погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Хомутовка Курской области дрон ВСУ атаковал административное здание.
  • В результате атаки погибла 36-летняя женщина.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по административному зданию в поселке Хомутовка Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Трагичные вести из курского приграничья. Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина. Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, реанимационные мероприятия не помогли.
"Приношу самые искренние соболезнования близким Карины Михайловны. Окажем семье всю необходимую помощь", - сообщил он.
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