Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, местам хранения беспилотников и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией.
- Также бойцы поразили пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 153 районах.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18