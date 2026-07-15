Австралийский офицер предположил, сколько военных ВСУ доживут до Рождества

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 30% украинских военнослужащих, проходящих подготовку в международном учебном центре Camp Jomsborg в Польше, будут уничтожены до конца года, признал командир австралийского контингента майор Фрэнк.

ДЖАКАРТА, 15 июл - РИА Новости. Около 30% украинских военнослужащих, проходящих подготовку в международном учебном центре Camp Jomsborg в Польше, будут уничтожены до конца года, признал командир австралийского контингента майор Фрэнк в интервью газете Australian.

По его словам, несмотря на высокое качество подготовки, характер боевых действий остается крайне тяжелым.

"Самое тяжелое в этой миссии - понимать, что, несмотря на высокое качество обучения, 30% украинцев, которых мы готовим, будут мертвы к Рождеству", - сказал офицер.

Австралийские военные с мая участвуют в подготовке командиров отделений и взводов ВСУ в польском лагере Camp Jomsborg в рамках международной миссии Operation Legio. В подготовке также участвуют инструкторы из Норвегии , Польши, США, Новой Зеландии и ряда других стран.

При этом австралийские инструкторы пожаловались на нехватку вооружения и учебного оборудования. По словам майора Фрэнка, из-за отсутствия снайперских винтовок в лагере пришлось полностью отменить курс подготовки снайперов. Он призвал упростить передачу Украине списываемого австралийского вооружения, заявив, что бюрократические процедуры мешают оперативным поставкам.