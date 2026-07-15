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Австралийский офицер предположил, сколько военных ВСУ доживут до Рождества - РИА Новости, 15.07.2026
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12:35 15.07.2026
Австралийский офицер предположил, сколько военных ВСУ доживут до Рождества

Фрэнк: 30% военных ВСУ, обучающихся в Польше, будут уничтожены до конца года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНовобранец ВСУ
Новобранец ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Новобранец ВСУ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 30% украинских военнослужащих, проходящих подготовку в международном учебном центре Camp Jomsborg в Польше, будут уничтожены до конца года, признал командир австралийского контингента майор Фрэнк.
ДЖАКАРТА, 15 июл - РИА Новости. Около 30% украинских военнослужащих, проходящих подготовку в международном учебном центре Camp Jomsborg в Польше, будут уничтожены до конца года, признал командир австралийского контингента майор Фрэнк в интервью газете Australian.
По его словам, несмотря на высокое качество подготовки, характер боевых действий остается крайне тяжелым.
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"Самое тяжелое в этой миссии - понимать, что, несмотря на высокое качество обучения, 30% украинцев, которых мы готовим, будут мертвы к Рождеству", - сказал офицер.
Австралийские военные с мая участвуют в подготовке командиров отделений и взводов ВСУ в польском лагере Camp Jomsborg в рамках международной миссии Operation Legio. В подготовке также участвуют инструкторы из Норвегии, Польши, США, Новой Зеландии и ряда других стран.
При этом австралийские инструкторы пожаловались на нехватку вооружения и учебного оборудования. По словам майора Фрэнка, из-за отсутствия снайперских винтовок в лагере пришлось полностью отменить курс подготовки снайперов. Он призвал упростить передачу Украине списываемого австралийского вооружения, заявив, что бюрократические процедуры мешают оперативным поставкам.
Украинский инструктор с позывным Irish также признал, что база и украинская армия испытывают "острую нехватку" учебных материалов и оборудования.
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